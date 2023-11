Etna, riprende vigore l'attività stromboliana del cratere di Sud Est

Catania - Gli strumenti di rilevazione della sala operativa dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno rilevato una nuova intensificazione dell'attività stromboliana, già presente in questi giorni, in maniera intermittente, presso il cratere di Sud Est dell'Etna. Boati di moderata entità sono udibili in maniera costante nei paesi pedemontani della fascia jonica.

Anche il tremore vulcanico segna un nuovo aumento. Il modello previsionale relativo alla possibile dispersione della cenere vulcanica, in caso di un nuovo evento eruttivo, indica come direzione di ricaduta est/sud-est. L'attività in atto al momento non impatta con l'operatività dell'aeroporto di Catania, Vincenzo Bellini.