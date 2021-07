Evan, niente rito abbreviato per madre e compagno: rischiano l’ergastolo

Siracusa - Rinviati a giudizio Letizia Spatola, 24 anni, di Rosolini e il compagno Salvatore Blanco, di 32, originario di Noto, accusati di omicidio e maltrattamenti sul piccolo Evan: il bimbo di un anno e mezzo morto all'ospedale di Modica, il 17 agosto scorso, in seguito alle percosse ricevute in casa. Ieri si è svolta l'udienza preliminare, durante la quale i legali della coppia hanno richiesto il rito abbreviato, rigettato però perché in seguito alla riforma dell'aprile 2019 la formula non può essere applicata a reati punibili con l'ergastolo. Rigettata anche la richiesta di perizia psichiatrica.

Entrambi dovranno tornare in aula davanti alla Corte d'Assise di Siracusa il prossimo 1 ottobre. Ragusanews ha seguito il caso, diventato nazionale, fin dagli inizi: a questo link il dossier dell’intera vicenda. Secondo la Procura di Siracusa, il bambino sarebbe morto per via delle lesioni causate dalle violenze domestiche inflitte dai due: a ucciderlo un trauma cranico, dovuto alle botte violentissime ricevute in testa. Per l'accusa, Letizia Spatola avrebbe assistito ai maltrattamenti del figlioletto senza fare niente per fermare il compagno. La donna ha dichiarato di essere stata anche lei vittima delle percosse di Salvatore Blanco. Il padre biologico di Evan, Stefano Lo Piccolo, la nonna e gli zii si sono costituiti parte civile nel processo.