Ex moglie del padre che ha picchiato il bambino: Mi diede un pugno nel sonno, mi fece saltare dente

Scicli - Ci ha messo la faccia l’ex moglie del 39enne di Scicli ora ristretto in carcere per aver picchiato suo figlio, un bambino di 5 anni.

Intervistata da Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele su Rai Uno la donna ha raccontato di essere stata picchiata più volte dal suo ex compagno. Una relazione di 9 anni, di cui 3 di matrimonio.

È la prima compagna dell’uomo a parlare, l’unica ad averlo sposato, la madre del suo primo figlio, oggi adolescente.

La donna racconta di essere stata scaraventata dalle scale, colpita con un pugno nel sonno (“mi fece saltare un dente”), picchiata sol perché parlava con le proprie sorelle.

A Mattino 4, condotta da Federica Panicucci su Rete Quattro, e a Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele su Rai Uno la donna racconta gli anni passati con lui: “Mi aggrediva, mi dava botte, mi ha dato un pugno in bocca mentre dormivo facendomi saltare un dente, mi diede un morso sulla coscia, in inverno mi faceva dormire a terra con il bambino, una volta mi scaraventò dalle scale”.

Storie di ordinaria violenza che la portarono ad allontanarsi dal padre di suo figlio, un ragazzo con delle fragilità quello nato dalla coppia, oggi adolescente.

Ma il muratore di Scicli ha avuto poi un’altra relazione, con una donna di Mazzarino, frequentata cinque anni fa e lasciata dopo la scoperta della gravidanza. Lui non ha mai riconosciuto il secondogenito, e soprattutto non lo hai mai conosciuto.

Il 39enne ha visto per la prima volta suo figlio il 25 gennaio 2025 quando la ex compagna ha tentato di riallacciare i rapporti con lui, trasferendosi da Mazzarino a Scicli. Padre e figlio hanno vissuto insieme pochi giorni. Il piccolo è finito in ospedale a Modica il 28 gennaio per la quinta malattia e qui è rimasto ricoverato due giorni, e vi è tornato in condizioni ben più gravi il 4 febbraio dopo che il 2 febbraio il papà gli aveva fratturato le braccia e una gamba.

La sorella del padre: “Mio fratello non è una persona violenta, ma se ha sbagliato deve pagare. Un abbraccio troppo forte è possibile, lo faceva involontariamente anche con noi”

“Mio fratello non ha mai avuto problemi in giro, con la legge, quindi a me l’idea di questa violenza non è mai venuta”, così ha esordito la sorella dell’uomo accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti del figlio di 4 anni a Scicli, intervenuta questa mattina a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele.

“Io credo all’abbraccio, purtroppo lo fa anche con noi familiari”, ha poi spiegato difendendo la possibilità di una dimostrazione d’affetto troppo vigorosa, “ma lo fa involontariamente perché magari vive l’emozione della gioia e reagisce così facendo male anche a noi, ogni giorno gli facevamo notare questa cosa. Io ho vissuto con loro quando hanno fatto la prima convivenza cinque anni fa, stavamo tutto il tempo a casa e quella situazione l’ho vissuta, bisticciavano silenziosamente, ma vi assicuro che non sono vere le violenze”. Relativamente alle dichiarazioni rilasciate dall’ex moglie di suo fratello negli ultimi giorni, ha commentato duramente: “Ho ascoltato le sue parole e sono basita perché io sono al corrente di tutta la situazione che mio fratello ha avuto anche con lei. Ha fatto molte rivelazioni false, lei sa il motivo per il quale ha lasciato mio fratello, un motivo ben preciso che non sto qui a dire. Posso soltanto dire alla ex moglie di stare al suo posto, in questa situazione lei non c’entra assolutamente niente, non si capisce per quale motivo ha preso la palla al balzo, forse per un po’ di notorietà”.

“Siamo tutti molto provati e distrutti”, ha infine concluso la sorella, “perché sono situazioni insostenibili, perché mio fratello, la mia famiglia, siamo persone molto conosciute, molto stimate e tutti ci conoscono proprio perché siamo una famiglia perbene. La giustizia deve fare il suo corso, io non difendo mio fratello, a noi importa del bambino, il resto per me sta iniziando ad essere un polverone, tante cose sono inesatte. Se mio fratello ha sbagliato, è giusto che deve pagare”.