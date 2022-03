Fa rapina, va a prendere caffè, abbassa mascherina, riconosciuto, preso

Catania - Un giovane di 28 anni, Antonino Zappulla, è stato arrestato dalla Polizia di Stato su ordine della Procura di Catania, perché ritenuto l’autore di una rapina commessa il 20 gennaio scorso ai danni di una coppia di giovani.

E' stato identificato grazie ad alcune immagini: a tradirlo il fatto che dopo si sia tolto la mascherina per prendere un caffè in un bar. In quella occasione un malvivente aveva afferrato una ragazza per il collo, l’aveva bloccata con il braccio sinistro e brandendo un taglierino si era fatto consegnare dal ragazzo che era con lei del denaro e le chiavi di un’auto.

L’analisi dei filmati dei servizi di videosorveglianza posti sul luogo della rapina e nelle zone vicine ha consentito di ricostruire i movimenti ed il percorso del malvivente prima della rapina e di identificarlo nel bar.

Foto di repertorio