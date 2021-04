Famiglia organizza spedizione punitiva contro l'amante di una donna

San Cono, Catania - Una donna di 27 anni ha una relazione extraconiugale e la sua famiglia per salvare l’onore organizza una vera e propria caccia all’uomo nei confronti dell’amante. E’ successo a San Cono dove i carabinieri hanno denunciato 4 persone, padre di 47 anni, madre di 45 e due figli di 22 e 24, tutti accusati di minacce aggravate, violazione di domicilio, porto abusivo di armi e danneggiamento.

Giovedì scorso i militari erano intervenuti a seguito della richiesta d’intervento per una aggressione patita da un sanconese di 47enne all’interno della propria abitazione. In effetti, i militari subito accorsi hanno raccolto la denuncia dell’uomo che ha loro raccontato che uno dei denunciati, il 22enne in particolare, era entrato all’interno della sua proprietà ed aveva minacciato lui ed il fratello 49enne con un coltello a serramanico. Solo la loro fuga li aveva salvati dalla furia del giovane riuscendo anche a fotografarlo ancora mentre brandiva il coltello con il quale ha poi minacciato un 16enne, figlio di uno dei due, al quale aveva chiesto dove si fossero nascosti aggiungendo «… Devo ammazzare tutta la famiglia!!! …». Ma il giovane ha ricevuto man forte di tutta la famiglia, accorsa in suo aiuto introducendosi nella casa e il 24enne brandendo una zappa ha minacciato anch’egli il sedicenne: «... Dimmi dov’è tuo zio o ti do un colpo di zappa! …».

Per fortuna l’obiettivo della spedizione punitiva non è stato trovato ma la famiglia, prima di andare via, ha anche semidistrutto l’auto della vittima. L’aggressore 22enne, quando i militari si sono recati a casa della famiglia per effettuare una perquisizione, ha consegnato ai militari il coltello di 21 cm che aveva puntato al petto delle vittime. Le indagini hanno permesso di ricostruire le ragioni che hanno scatenato la furia dell’intero nucleo familiare legate ad una relazione extraconiugale che l’aggredito avrebbe intrattenuto in precedenza con la figlia-sorella di 27 anni.