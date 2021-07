Finto medico prescriveva cure anti Covid a buon mercato, ingannati a decine

Caltanissetta - La Guardia di Finanza ha scoperto e denunciato un 65enne che si qualificava come fisioterapista, allergologo, medico iperbarico, medico estetico, osteopata nonchè naturopata pur non avendo manco uno dei suddetti titoli. Le visite, il cui prezzo variava dai 25 ai 100 euro, avvenivano in un appartamento di Caltanissetta adibito a studio con tanto di camera iperbarica, atterzzatura per l’idro-colon terapia e un macchinario che, a detta del sedicente “professionista”, serviva per la cura e la prevenzione del Covid-19.

Non è stato difficile smascherarlo: tutto era allegramente pubblicizzato tramite inserzioni su canali social e piattaforme di consulenza online. Ancora da ricostruire il volume d'affari conseguito in totale evasione di imposte, ma sono decine i pazienti ingannati. Nel frattempo l'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione: reato che prevede la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 50.000 euro, oltre alla confisca di tutti gli strumenti medici.