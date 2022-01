Forza finestra dell’Avvocatura per rubare 200 euro, in carcere a Ragusa

Ragusa - E' nel carcere di Ragusa un 32enne, arrestato oggi per un furto "aggravato" di 200 euro, commesso nella notte tra l'8 e il 9 febbraio del 2020 nella sede dell'Avvocatura dello Stato a Catania. Tanto c'è voluto ai carabinieri di Ognina per identificare il ladro, visionando i filmati girati dal sistema di videosorveglianza del palazzo e analizzando i riscontri dattiloscopici della Scientifica.

Secondo l'accusa l'indagato, forzando una finestra, è entrato nella struttura, ha danneggiato i distributori di bevande, quindi ha rovistato nei cassetti di diversi uffici, gettando a terra tutti i documenti presenti, per rubare infine 200 euro sulla scrivania di un funzionario addetto alla contabilità, utilizzati come fondo cassa per le spese minute.