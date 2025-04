Francofonte, la lite finisce in tragedia: Nicolas Lucifora, 16anni, morto accoltellato

Francofonte, Siracusa - L’allarme è stato lanciato mezz’ora dopo la mezzanotte di Pasqua. Nicolas Lucifora, 16 anni, è stato assassinato con una coltellata al petto a Francofonte. A colpirlo sarebbe stato un ventunenne. F. M. che è stato fermato dai carabinieri del reparto territoriale di Siracusa.

Una lite nel contesto della microcriminalità ma, probabilmente, scaturita da futili motivi, si limitano a dire al momento gli investigatori che, prima di chiarire il quadro della tragedia, stanno estrapolando le immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona di via Nastro Azzurro, la cosiddetta via dei pub di Francofonte.

I militari della compagnia di Augusta continuano ad acquisire testimonianze dopo avere lavorato per tutta la notte. La lite è iniziata all’interno del locale ma è degenerata all’esterno dove il corpo del sedicenne è stato rinvenuto in una pozza di sangue. I soccorsi sono stati immediati ma nulla c’era più da fare per Lucifora. Troppo profonda la ferita al petto provocata dalla coltellata scagliata con violenza violenza. Sul corpo del ragazzo la procura di Siracusa ha disposto l’autopsia.