Fratelli investiti da camion mentre vanno a scuola: morto 17enne

Sanremo - Uno studente di 17 anni è morto dopo essere stato investito stamattina poco prima delle 8 da un camion: il conducente non si è fermato e si è allontanato dopo l'incidente. È successo a Bussana, la frazione più popolosa di Sanremo. Secondo le prime informazioni, il ragazzo era in compagnia della sorella di 15 anni e stava camminando lungo un muro quando il mezzo li ha travolti entrambi, lungo una bretella sprovvista di marciapiede. Stavano andando a scuola. La ragazza è stata trasferita all'ospedale di Pietra Ligure a causa dei numerosi e gravissimi politraumi riportati. L'autista del tir è stato poi rintracciato dalla polizia grazie alle descrizioni del mezzo fornite da un testimone ed è stato fermato quando aveva appena finito di consegnare la merce a un'azienda locale. Alla polizia ha detto di non essersi accorto di nulla.

Il camion è stato posto sotto sequestro e l'autista è stato trasferito in ospedale per gli esami medici di rito.