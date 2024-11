Fumarola in un terreno agricolo scoperta dall'elicottero dei carabinieri

Ragusa - I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 5 persone che, a vario titolo, si sono rese autrici di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e getto di cose pericolose.

In particolare i militari della Compagnia Carabinieri di Vittoria, in perlustrazione aerea a bordo dell’elicottero con i colori d’istituto, hanno notato un fumo nero, originato dalla combustione, provenire da un terreno del Comune di Ragusa. Al fine di accertare quanto osservato, l’elicottero è atterrato nei pressi del rogo, ove veniva identificato sul posto C.G., camerinese cl.64, intento ad alimentare le fiamme con l’utilizzo di un trattore. Effettuati i dovuti accertamenti, i militari hanno appurato che il terreno era riconducibile ad una azienda agricola di proprietà di L.E., ragusano cl.75, L.G., ragusano cl.66, L.G., ragusano cl.65 ed M.D., ragusana cl.70.

Dall’osservazione aerea i militari hanno rilevato la presenza nel terreno di un accumulo di rifiuti in legno, plastica e scarti dell’attività agricola, parte dei quali era in corso di combustione e che aveva originato il fumo nero notato dagli operanti. Messa in sicurezza l’area, i Carabinieri hanno poi proceduto al sequestro preventivo del terreno interessato dai rifiuti e dai roghi dall’estensione di circa 20.000 metri quadrati.