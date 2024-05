Funerale di Angelo Onorato, cattedrale di Palermo gremita

Palermo - Cattedrale di Palermo affollata per i funerali di Angelo Onorato, l’imprenditore palermitano trovato morto sabato nella sua Range Rover con una fascetta stretta al collo. Centinaia di persone sono arrivate da ogni parte di Italia per l’ultimo saluto al marito dell’eurodeputata Francesca Donato (Dc). In prima fila la vedova con i due figli, Carolina di 21 anni e Salvatore di 25 anni. All’arrivo del leader della Dc Totò Cuffaro c’è stato un forte abbraccio con la vedova, ai vertici del partito dopo avere lasciato la Lega.

All’inizio dell’omelia monsignor Filippo Sarullo ha portato alla famiglia i saluti dell’arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice. C’è la Dc al completo, nei primi banchi, della Cattedrale di Palermo. Tra cui l’assessore alla Famiglia Nuccia Albano, che è anche consulente della famiglia per l’autopsia dell’architetto.

Francesca Donato, visibilmente smagrita, è vestita di nero ed è entrata in Cattedrale abbracciata al figlio Salvatore. Per i funerali la Cattedrale ha chiuso l’ingresso ai turisti.