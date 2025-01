Furto con spaccata a un rifornimento di carburante sulla Vittoria-Santa Croce

Vittoria - Ha rubato pochi spiccioli e una bicicletta.

Furto con spaccata la scorsa notte ai danni di un rifornimento di carburante che sorge sulla Vittoria-Santa Croce. Nel video dell'impianto di sicurezza si vede un uomo, con il volto coperto dal cappuccio di una felpa, introdursi negli uffici dopo aver spaccato la vetrata usando come ariete una Fiat cinquecento vecchio modello. Una volta entrato, l’uomo ha arraffato il poco contante presente in cassa per poi risalire in auto.

Poi ci ha ripensato, ed è tornato indietro per rubare una bicicletta che si trovava nell’ufficio. Dopo averla caricata a fatica, viste le dimensioni ridotte dell’auto, è fuggito.