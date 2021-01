Giallo della Diga: l’acqua si ritira, escono 2 corpi. I fratelli Maiorana?

Palermo - Il Ris stanno provando a estrarre il dna dalle ossa riemerse dalla Diga Garcia, per confrontarlo con quello degli imprenditori Stefano e Antonio Maiorana, scomparsi nel 2007. La notizia è uscita fuori dalla Direzione distrettuale antimafia solo in questi giorni. A metà dicembre il livello dell'acqua si è abbassato facendo emergere, un ammasso di ossa: due cadaveri che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere ciò che resta dei due fratelli.

Proprio a dicembre, la procura aveva presentato una nuova richiesta di archiviazione dell’inchiesta che aveva ipotizzato responsabilità e movente: il ricatto di Maiorana padre all’ormai deceduto socio Francesco Paolo Alamia. Un filmino a luci rosse in cambio delle quote di due società edili a Isola delle Femmine. L’inchiesta coinvolgeva anche il costruttore Giuseppe Di Maggio - figlio del boss di Torretta, Lorenzo – ma è sempre rimasta ferma alle ipotesi senza prove decisive. La Smart rintracciata nel parcheggio dell’aeroporto Falcone e Borsellino fu una messinscena per simulare un loro allontanamento. Come potrebbe esserlo la corda e il cubo di cemento lasciati accanto ai due corpi riaffiorati dopo 14 anni. Vicino sono stati trovati anche i brandelli di una maglietta e un pezzo di scarpa Avevano detto agli operai del loro cantiere che sarebbero ritornati a breve: nessuno più li ha visti da allora.