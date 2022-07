Giarre, 32enne trovata morta dal marito: la madre ricoverata sotto choc

Giarre, Ct - Aveva 32 anni Debora Pagano, la donna trovata morta nella notte in casa a Macchia di Giarre, in provincia di Catania. Era originaria di Letojanni, nel messinese. sembra per cause violente, sarebbe avvenuto almeno un giorno prima. I primi rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del Sis. A dare l'allarme sarebbe stato il marito della vittima la cui posizione, secondo quanto si apprende, sarebbe al vaglio della Procura etnea, che ha già disposto l'autopsia sul cadavere: il decesso, infatti, sarebbe attribuiile a cause violente. La coppia ha una figlia piccola, che era con i nonni materni. La vittima era conosciuta da tutti in paese, dove i suoi familiari gestiscono un negozio di fiori. La madre della vittima, appresa la notizia, è stata colta da malore e ricoverata ora nell'ospedale di Taormina.