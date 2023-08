Grande incendio vicino un Resort in contrada Piombo

Ragusa - Dalle ore 14:30 di oggi tre squadre vigili del fuoco del comando di Ragusa, coadiuvati da squadre AIB Forestale e volontari Protezione Civile, sono impegnati in contrada Piombo, in prossimità del Donnafugata Resort, per un incendio che interessa una vasta area di macchia mediterranea e vegetazione in genere, il cui fumo è stato visibile per una vasta area della costa iblea.

L'intervento delle squadre ha evitato che l'incendio coinvolgesse le strutture del Donnafugata Resort.

Sul posto è intervenuto anche personale DOS VVF (Direttore operazioni di spegnimento) per coordinare da terra l'intervento dei due elicotteri intervenuti sul posto. A causa del fumo che ha interessato la sp 15 sono state impegnate pattuglie della Polizia locale di Ragusa e del Commissariato di Comiso per assicurare la viabilità.

L'intervento è stato diretto diretto dall'ispettore Benito Iacono dei Vigili del Fuoco con il coordinamento della la Prefettura di Ragusa.