Incidente a Carlentini, coinvolto Minivan, elisoccorso. Due morti, 5 feriti gravi. VIDEO

Carlentini, Siracusa - Un incidente stradale gravissimo si è registrato poco dopo le 14 di oggi sulla Ragusa-Catania all'altezza del tratto tra Lentini e Francofonte, nel siracusano. A restare coinvolti un minivan 9 posti e un camion.

Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. Il bilancio si preannuncia funesto. Il sinistro sulla Strada Statale 194, all’altezza di contrada Cannellazza in territorio di Carlentini. Nello scontro, che ha coinvolto più veicoli, si registrano al momento due vittime e cinque feriti gravi e tre feriti lievi. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto tra un camion e un furgone al cui interno vi erano diversi braccianti agricoli.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco delle stazioni di Lentini e Ragusa per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area. Il traffico risulta completamente interrotto per consentire le operazioni di emergenza.

IL VIDEO dell'atterraggio dell'elisoccorso: