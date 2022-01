«Ho mal di testa», Katia Spataro muore nel sonno a 15 anni

Palermo - Tragedia al quartiere palermitano dello Sperone, che oggi piange la morte improvvisa e prematura di Katia Spataro (foto), deceduta a soli 15 anni nel sonno per cause che ora sarà l'autopsia a chiarire. Ieri pomeriggio aveva accusato mal di testa e si era coricata, ma quando in serata il fratello era entrato nella sua cameretta per svegliarla, lei non ha più dato segno di vita. La giovane frequentava l’istituto Di Vittorio e la parrocchia Maria Santissima delle Grazie in Roccella.

"Aveva da poco chiesto il battesimo, voleva diventare una cristiana - dice padre Ugo Di Marzo, intervistato dai media locali -. Era gioiosa, allegra, solare e a suo modo molto generosa". Come nel caso della 12enne catanesse colta da infarto, anche qui si è subito diffusa la voce che la ragazza possa essere morta a causa del vaccino Covid: "A chi specula dando la colpa al vaccino – precisa il parroco – rispondo che era vaccinata da più di cinque mesi. Adesso aspettiamo che la salma venga restituita alla famiglia e pregare per lei".