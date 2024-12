Scicli - Sono riusciti a farsi beffe dell'antifurto e della videosorveglianza i ladri che la scorsa notte hanno portato a termine un colpo alla gioielleria LP Preziosi di via Dolomiti a Scicli. Hanno arraffato argenteria e bigiotteria ma non sono riusciti a mettere le mani sulla cassaforte che conteneva i gioielli in oro.

Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito sia le immagini di videosorveglianza del negozio che quelle ambientali del quartiere Santa Maria La Nova.