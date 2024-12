Il 30enne modicano morto vicino alla stazione di Vittoria: un ragazzo delicato

Modica - Era un ragazzo fragile, delicato, pieno di sensibilità. E come spesso accade facile esca di sofferenza.

Il trentenne trovato senza vita in un casolare abbandonato vicino alla stazione di Vittoria era molto conosciuto a Modica, a Scicli, nel litorale ibleo, perchè aveva lavorato come cameriere in diversi locali di successo. Cameriere, si autodefiniva, ma era una persona che emanava delicatezza in ogni gesto di attenzione nei confronti dell'avventore.

Ricco di amici e di amiche, di aspetto sempre bello e curato, amava il suo cagnone con cui soleva fotografarsi. La notizia della sua scomparsa, così tragica e solitaria, ha rattristato tanti coetanei che gli volevano bene e che avevano imparato ad amarlo nella sua infinita fragilità.