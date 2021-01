Il primo morto sulle strade siciliane è un 16enne

Mazara del Vallo - Incidente mortale nella notte a Mazara del Vallo, nella zona di via Val di Mazara. Vittima è un ragazzo di appena 16 anni, Flavio: l'incidente sarebbe avvenuto all'una di notte.

L’incidente, il primo mortale del nuovo anno in Sicilia, è avvenuto stanotte intorno all’una in via Val di Mazara, all’incrocio tra le vie Spagna e Danimarca: Flavio Figgini, che aveva soltanto sedici anni, si trovava a bordo di uno scooter Yamaha quando si è verificato lo scontro con una Fiat Cinquecento.

Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentmente sull’asfalto, a diversi metri di distanza dal mezzo, andato distrutto. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 a cui però non è rimasto che accertare il decesso. Ferito, invece un coetaneo che si trovava a bordo dello stesso scooter, mentre è rimasto illeso l’uomo che si trovava alla guida dell’auto e stava tornando a casa al termine di una giornata di lavoro. Sul luogo della tragedia anche la polizia municipale e i carabinieri. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e gli accertamenti del caso sono tuttora in corso.