Imprenditore modicano morto in incidente in Toscana

Firenze - Il Valdarno fiorentino e la città di Modica colpiti dalla perdita di Salvatore Barone, 47 anni, modicano da molti anni a Figline Incisa, morto in un incidente stradale in Toscana. Barone viene ricordato come un uomo d’affari stimato e un professionista serio, ma anche una persona amichevole e sempre disponibile. I suoi amici lo ricordano con affetto e ammirazione per il suo impegno e il suo sorriso. Salvatore Barone, imprenditore nel settore delle piscine, ha perso la vita nell'incidente sull’autostrada A1, tra Incisa Reggello e Firenze sud, mentre viaggiava in direzione nord. Barone stava guidando nell’area del chilometro 313 dell’A1. La sua auto è stata colpita frontalmente da un furgone guidato da Saverio Picerno, 73 anni, di Prato. Gli investigatori stanno cercando di comprendere come mai il furgone abbia improvvisamente cambiato corsia, causando la collisione mortale con l’auto di Salvatore e portando via la vita di entrambi. Anche Picerno è purtroppo deceduto nell’incidente, mentre le due altre persone a bordo del furgone hanno riportato ferite. Salvatore Barone era in Toscana da diversi anni e aveva avuto successo con la sua attività. I suoi amici e i suoi clienti lo ricordano per la serietà e la professionalità.