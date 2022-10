Incendio accanto alla stazione Termini di Roma

Roma - Grosso incendio accanto alla stazione Roma Termini. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre, accanto all'entrata laterale della stazione in via Marsala. La nuvola nera è rimasta visibile per circa un'ora da tutti i quartieri centrali della capitale. Diverse ambulanze sono arrivate sul posto, ma per fortuna soltanto una donna è rimasta intossicata dal fumo sprigionato dall'incendio.

Il rogo è stato spento intorno alle 17.50. La stazione Termini non è stata in alcun modo coinvolta dalle fiamme e il servizio è regolare (nessuna ripercussione su treni, bus e metropolitane).

L'incendio è divampato da un motorino parcheggiato in via Marsala. Disposta la chiusura temporanea di via Solferino. Il Binario Zero Caffè, che si trova in via Marsala 56, è stato evacuato poiché le fiamme hanno interessato la zona esterna del locale. Le fiamme avrebbero distrutto circa dieci motorini parcheggiati su via Marsala. Una donna è stata soccorsa poiché rimasta intossicata dal fumo, ma per fortuna al momento non risultano feriti. Anche un bancomat è stato distrutto dall'incendio.