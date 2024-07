Incendio doloso ai Pantani Longarini, fuoco appiccato in più punti

Ispica - Incendio doloso martedì sera appiccato in più punti all’interno dell’area dei pantani Longarini Bruno e Cuba di Ispica, istituita nel 2011 dalla Regione siciliana e sito di interesse comunitario. Un’incendio innescato in più punti, per aumentare il danno, a ridosso dei canali d’acqua che ancora consentono la sopravvivenza delle fauna presente.

Il Circolo Legambiente Sikelion si dice indignato da “tale azione dolosa che deve indurre i cittadini di tutto il comprensorio e della città di Ispica ad una sollevazione a difesa di un territorio di grande importanza ambientale. Territorio che è già in grave sofferenza per la siccità e che ha visto, in questi giorni, pulcini di fenicotteri errare disorientati lungo tutta la fascia costiera. I pantani, luoghi di biodiversità, siti di sosta della fauna migratoria e polmone di produzione d’ossigeno a contrasto della crisi climatica, vengono gestiti, in modo encomiabile, dalla Fondazione tedesca ProBiodiversità. Luoghi di eccellenza, per qualità ambientale e bellezza è anche grande attrattiva per i fruitori della fascia costiera. Il circolo denuncia, altresì, altri episodi di incendi quale quello di sabato scorso 27 luglio, lungo la via Gorgo Salato che, a seguito dell’irresponsabile e criminale atto partito dall’incendio di rifiuti, ha visto aggredire un’ampia zona con canneti nei pressi dell’area caratterizzata dalla presenza del pantano Bruno. Le zone umide, oltre a consentire la vita di animali e vegetali, proteggono, depurano, permettono la vita e contrastano il cambiamento climatico; infatti vengono chiamate “pozzi di assorbimento di carbonio”.