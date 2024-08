Noto - Incendio sull'autostrada Siracusa-Modica, con le fiamme praticamente sulla carreggiata, a 2 km dall'uscita per Noto per gli automobilisti che vanno in direzione Catania. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco.

Un secondo incendio è in corso all'altezza di Rosolini e si sta avvicinando perciolosamente all'autostrada per chi viaggia in direzione Modica.