Incendio per fiction a Stromboli diventa incendio vero. VIDEO

Isole Eolie - Un incendio è scoppiato mercoledì mattina sull’isola di Stromboli. A fuoco decine di alberi e vegetazione. I carabinieri della compagnia di Milazzohanno avviato indagini per accertare se le fiamme siano divampate durante le riprese della fiction sulla «Protezione civile» che dagli inizi del mese la troupe diretta dal regista Marco Pontecorvo sta girando nell’isola delle Eolie con protagonista Ambra Angiolini. «Non si esclude questa possibilità — dicono gli inquirenti — circostanza però da accertare».

L’incendio anche per lo scirocco si è esteso per quasi tutta la montagna dal costone soprastante San Vincenzo fino a raggiungere la parte alta della zona di Scari e fino a lambire alcune villette. Al lavoro i vigili del fuoco e la forestale con due canadair che hanno operato numerosi lanci di acqua, un elicottero e squadre da terra che da ore lavorano per arginare il fronte del fuoco. Secondo alcuni abitanti dell’isola che hanno fatto dei post sui social diffusisi rapidamente, le fiamme sarebbe partite durante le riprese, forse proprio dopo la simulazione di una situazione di rischio incendi.

«Siamo in contatto continuo con carabinieri, vigili del fuoco e Forestale che abbiamo attivato fin dal primo momento, ci sono stati e continuano interventi con mezzi aerei», dice Marco Giorgianni, sindaco di Lipari. «La nostra prima preoccupazione — prosegue — è stata di mettere in sicurezza persone e cose dopo di che i carabinieri faranno le loro verifiche e le comunicheranno alle autorità competenti».