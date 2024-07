Incendio tra Pozzallo e Ispica. Lanci d’acqua con elicottero

Ispica - Un vasto incendio si è sviluppato fra Pozzallo e Ispica, in provincia di Ragusa. Le fiamme, adesso circoscritte, hanno interessato la zona di contrada Lanza. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e una della Forestale, oltre a gruppi di volontari di Protezione civile. In volo anche un elicottero antincendio della Regione che ha effettuato dei lanci d’acqua sulla zona. Sono in corso le operazioni di bonifica per scongiurare una ripresa dell’incendio.