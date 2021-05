Incidente a Cava d'Aliga, si alza l'elisoccorso

Scicli - L'eliambulanza gialla si è alzata in volo alle 15,40 per lasciare l'area di atterraggio di contrada Zagarone e recarsi a Pagliarelli, sopra Cava d'Aliga, per prestare soccorso alla donna intrappolata nella Nissan, colpita in pieno da una moto, poco dopo le 14 di oggi.