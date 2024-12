Incidente a Viareggio: morte una bambina di 11 anni e la madre, feriti il marito e altri 2 figli

Viareggio - Incidente mortale nel primo pomeriggio di domenica 29 dicembre lungo la variante Aurelia a Viareggio. Due auto si sono scontrate attorno alle 13 nelle vicinanze dello svincolo Macelli: stando alle primissime informazioni fornite dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest, ci sono due vittime. Si tratta di una bambina di 11 anni e della madre che viaggiavano in una delle due vetture coinvolte.

Feriti nello schianto anche il padre (ricoverato all'ospedale Versilia) e due fratellini (uno ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cisanello e uno non in pericolo di vita all'ospedale Versilia). Secondo le fonti i bambini sarebbero stati sbalzati fuori dall’auto dopo il tremendo impatto. Illesa invece la conducente dell’altra vettura. Sul posto anche l’elisoccorso Pegaso, oltre alle ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e ai vigili del fuoco. La viabilità in zona è attualmente chiusa.