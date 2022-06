Incidente in moto, 15enne modicano in prognosi riservata

Modica - Un 15enne modicano è in prognosi riservata a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto poco fa in via Loreto Gallinara a Modica Alta. Per cause in corso di accertamento il minore ha perso il controllo dello scooter finendo la sua corsa violenta contro una casa.

L’ambulanza del 118 lo ha trasportato al Pronto Soccorso. I sanitari hanno deciso di riservarsi la prognosi viste le gravi condizioni. La polizia locale sta lavorando per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e ha sequestrato il veicolo.