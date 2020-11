Incidente sul lavoro, morto operaio sotto una pressa

Misterbianco - Un operaio di 59 anni, Rosario Mastrolembo, originario di Messina, è morto in un incidente sul lavoro a Misterbianco. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un tornio-pressa utilizzata per lavorare l'alluminio nell'azienda di cui era dipendente. La Procura di Catania ha disposto l'autopsia e il sequestro del macchinario. "Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia del lavoratore. In attesa che vengano chiarite le circostanze, è fondamentale che gli organi competenti accertino se le misure di sicurezza siano state rispettate e che al lavoratore fossero stati consegnati i dispositivi di protezione inividuale". Lo affermano il segretario generale della Cisl di Catania Maurizio Attanasio e il segretario regionale Fim Cisl Sicilia Piero Nicastro in merito alla morte sul lavoro avvenuta a Misterbianco (Catania) di un operaio cinquantanovenne originario di Messina, Rosario Mastrolembo. "Per il sindacato- continuano i due sindacalisti - la sicurezza sul posto di lavoro è una priorità irrinunciabile. Sono troppe le morti sul lavoro e ciascuna di esse chiama in causa la carenza di controlli, di prevenzione, di ispezioni. Queste ultime vanno potenziate, come va rinforzato il nucleo ispettivo dei Carabinieri dell'Ispettorato del lavoro".