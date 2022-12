Incidente mortale a Bruca, muore 44enne in moto

Scicli - Incidente mortale oggi, intorno alle ore 15, in via Madame Curie a Bruca. A perdere la vita un uomo di 46 anni, M. F., di Scicli, che si trovava in sella a una Ducati. Si tratta di un sinistro autonomo. Il motociclista ha perso il controllo della moto, rovinando a terra dopo aver sbattuto contro un palo della luce. Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche.

Scattato l’allarme è arrivata un’ambulanza del 118 che ha richiesto subito l’intervento dell’elisoccorso. Per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sta operando la Polizia Municipale per stabilire la dinamica dell’impatto fatale.