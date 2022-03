Incidente mortale a Ficarazzi, la vittima è Alex Salvatore Sirna, 31 anni

Palermo - Si chiamava Alex Salvatore Sirna la vittima dell’incidente stradale che si è verificato in via Libertà a Ficarazzi, nel palermitano. Il 31enne di Bagheria era sposato senza figli e lavorava presso una ditta che realizzava scorze per i cannoli ed in precedenza in un bar del suo paese natale.

News Correlate Schianto contro il muro, 31enne perde la vita sul colpo

Nell’incidente con la Fiat Punto ha impattato con la ruota il marciapiede, si è ribaltata ed è finita contro un albero. E’ morto sul colpo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto tristemente avvenuto.