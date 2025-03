Incidente mortale Palermo-Messina, la vittima è Fabrio Frisone, 45 anni

Barcellona Pozzo di Gotto - Dolore e sgomento a Messina, incredulità nella comunità del Ringo. L’impatto tra due moto, per cause ancora in fase di accertamento, avvenuto sulla A20 tra Falcone e Barcellona Pozzo di Gotto, è costato la vita a Fabio Frisone, 45 anni.

A seguito dello scontro, ferito è rimasto il conducente dell’altra moto. Fabio era molto benvoluto per il suo modo di essere. Era anche uno degli storici portatori della vara della Madonna del Buon Viaggio al Ringo. Prima di ogni processione, l’ultima il 25 agosto 2024, era lui a scattare il classico selfie di rito con tutta la squadra di portatori della Confraternita di Gesù e Maria del Buon Viaggio. E proprio alla sua amatissima Madonna del Buon Viaggio lo affidano le preghiere degli amici e di quanti gli hanno voluto bene.

Sul posto del tragico incidente stradale, si sono portati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale per tutti i rilievi del caso mirati ad accertare l’esatta dinamica del sinistro. Il personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha invece vigilato allo svincolo di Falcone che è chiuso in entrata per le fasi relative ai rilievi. Le due moto, dopo l’impatto, hanno arrestato la loro corsa oltre il vicino cavalcavia prima del quale è appunto avvenuto lo scontro.