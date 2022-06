Incidente sul lavoro, schiacciato da montacarichi, muore Angelo Aiosa

Paternò - Un uomo è morto sul lavoro stamani, schiacciato da un montacarichi che ha ceduto a diversi metri di altezza in via Erbe Bianche. La vittima è l'operaio edile Angelo Aiosa, sessantenne. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8. Le sue condizioni sono subito apparse disperate ai colleghi che lo hanno soccorso. I sanitari e i Carabinieri intervenuti sul luogo hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Aiosa era stato candidato alle recenti elezioni comunali di Paternò ed era noto in città per essere un organizzatore di eventi.