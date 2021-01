Incidente sulla Ct-Sr, tir tampona un'auto: muore automobilista

Siracusa - Incidente stradale mortale lungo l'autostrada Catania-Siracusa. Un automobilista ha perso la vita per aver subìto il tamponamento da parte di un mezzo pesante. L'incidente, di cui si sta ancora accertando la dinamica, si è verificato in direzione Siracusa al km 4,300. Il traffico è momentaneamente bloccato. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla strada statale 114 con rientro allo svincolo di Lentini, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.