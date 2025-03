Incontro di calcio Vittoria-Milazzo, 32 tifosi colpiti dal Daspo

Vittoria - Il Questore di Ragusa ha emesso 32 provvedimenti D.A.SPO. a carico di altrettanti tifosi, 12 della squadra locale e 20 di quella milazzese, i quali, in occasione dell’incontro di calcio “Vittoria-Milazzo “, valevole per il campionato di Serie D, disputatosi il 24 Novembre 2024 presso lo stadio comunale di Vittoria, si erano resi protagonisti di comportamenti violenti.

Poco prima dell’incontro, i tifosi ultras della squadra del Milazzo, giunti nei pressi dello stadio, scesi dai veicoli, erano entrati in contatto fisico con i tifosi della locale squadra di calcio; poco prima, questi ultimi si erano raggruppati nel piazzale antistante l’ingresso carraio dello stadio in attesa che giungessero i tifosi della squadra del Milazzo, all’arrivo dei quali avevano pronunciato frasi e slogan oltraggiosi e incitanti alla violenza. Ne era quindi seguita una violenta rissa, con calci, pugni e il lancio e l’utilizzo di aste di bandiera, cinture, pietre, bidoni, transenne e fumogeni, con conseguente grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Solamente l’intervento tempestivo degli operatori di polizia, diversi dei quali avevano riportato lesioni, aveva consentito di evitare più gravi conseguenze.

Nonostante molti dei soggetti partecipanti alla rissa fossero travisati, la complessa e meticolosa attività investigativa del personale del Commissariato di Vittoria ha consentito di identificare 32 dei soggetti coinvolti, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, a vario titolo, per rissa, lancio di oggetti pericolosi, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Sulla scorta degli atti acquisti, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha istruito i provvedimenti per l’irrogazione dei provvedimenti questurili, notificati agli interessati, che dispongono il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, per periodi che variano dai 2 ai 5 anni.