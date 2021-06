Iole è morta il giorno dopo il suo compleanno

Pozzallo - Mancava da Pozzallo ormai da molti anni Iole Boncoraglio, morta domenica in un incidente in moto, rovinando a terra mentre il suo compagno era alla guida.

E’ morta sul grande raccordo anulare all’altezza dell’uscita di via della Pisana, prima della Roma-Fiumicino, Iole. La 45enne abitava a Santa Marinella.

La donna, in moto con il compagno, stava percorrendo il tratto autostradale quando, ad un tratto, il mezzo meccanico si è impennato e i due sono stramazzati al suolo senza che abbiano avuto contatti con altri automezzi. La 45enne, che indossava il casco, ha avuto la peggio mentre il compagno, sotto choc ma senza evidenti ferite, è stato trasportato al San Giovanni.

Non si esclude che la donna, seduta come passeggera e non alla guida della moto, possa aver avuto un malore. Un fatto, questo, che potrebbe emergere dall’autopsia con la salma affidata all’Autorità Giudiziaria e portata al Verano.

Il compagno è stato sottoposto come di routine ad esami per possibili assunzioni di alcol o droghe, ma questi hanno dato esito negativo. Iole Boncoraglio era una donna molto stimata a Santa Marinella, il giorno precedente all’incidente aveva festeggiato con gli amici il suo compleanno e stava tornando da una scampagnata quando, verso le 15, un incidente gli ha tolto la vita. La notizia del suo decesso ha creato forte emozione in coloro che la conoscevano. Mamma di due ragazzi, Iole, è sempre stata impegnata nel volontariato.