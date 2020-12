La mamma di Vittorio Fortunato? "Plagiata dal macellaio"

Modica - La mamma di Vittorio Fortunato, la 41enne modicana iscritta nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Ragusa, sarebbe stata plagiata dal macellaio, il 59enne posto agli arresti domiciliari per abbandono di minore.

Accuse durissime quelle rivolte dalla migliore amica della donna di Modica, la mamma naturale del bambino, che peraltro chiede di riaverlo in affidamento dopo averlo lasciato col cordone omelicale attaccato, tra le braccia dell'ex fidanzato, il macellaio appunto, senza avergli dato la prima poppata.

Parla di "pressioni psicologiche" la migliore amica della quarantunenne modicana, esercitate dall'ex compagno sulla madre del piccolo. A tornare sul tema è la trasmissione Mediaset Pomeriggio Cinque, condotta da Barbara d'Urso, che grazie a una propria inviata a Modica, ha sentito l'amica della madre di Vittorio Fortunato.

La donna ha partorito da sola? Ma anche no...

La modicana 41enne non avrebbe partorito da sola. Qualcuno, "una persona", l'avrebbe aiutata. Il macellaio? Era consapevole di tutto. Della gravidanza del parto in casa, dell'aiuto che qualcuno, conoscente del padre, stava dando alla donna. L'amica è un fiume in piena.