La nave della Guardia di Finanza in fiamme, mentre affonda in mare VIDEO

Reggio Calabria - Il G94 "Cappelletti" è affondato stamattina al largo delle coste di Africo, dopo un incendio che ha completamente distrutto il guardacoste di 27 metri. Il rogo, le cui cause sono tuttora in fase di accertamento da parte dei pompieri, è divampato alle 4 e mezza di notte. I 9 finanzieri dell’equipaggio si sono salvati grazie al gommone di salvataggio, per poi essere soccorsi dalla Guardia costiera di Roccella.