Scicli - Ladri scatenati in via Cleopatra a Cava d'Aliga, a pochi metri dal lungomare di via Frine.

Nei giorni scorsi diversi appartamenti abitati solo nel periodo estivo sono stati presi di mira. I ladri hanno razziato di tutto: porte, finestre, divani, sedie, frigoriferi, televisioni, biancheria da letto. Pare che per trafugare la refurtiva abbiano usato un furgone.

Le abitazioni prese di mira sorgono all'angolo col lungomare.