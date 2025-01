Lamborghini in fiamme a Donnalucata, lo scontro con una Fiat Idea

Scicli - Non si è trattato di un incidente autonomo, come si pensava in un primo momento, ma di un urto fra due auto che procedevano nella stessa direzione, ovvero da Scicli verso Donnalucata. Emergono nuovi particolari sul terribile incidente che ha causato il rogo di una Lamborghini Urus oggi pomeriggio intorno alle 15 sulla strada-provinciale 39, la Scicli-Donnalucata appunto.

Nel sinistro è rimasta coinvolta un'altra auto, una Fiat Idea che ha svoltato verso il distributore di carburante. Forse la Lamborghini ha tentato il sorpasso proprio mentre l'utilitaria deviava e da qui il ribaltamento del grande Suv bolognese.

Lo scontro tra le due auto, il cappottamento del Suv e il disastro che ne è derivato hanno fatto schizzare alcuni massi, che giacevano sulla sede stradale, che come proiettili sono volati in direzione del bar della stazione di servizio, senza colpire nessuno, grazie a Dio.