Lanciano, auto piomba sui manifestanti del 25 aprile: un morto e diversi feriti. Ipotesi malore

Chieti - Un'auto è piombata a tutta velocità sui partecipanti alla manifestazione del 25 aprile a Lanciano (Chieti): una persona è morta e almeno due persone sono rimaste ferite. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 80 anni. La prima ipotesi è quella di un malore del conducente. L'incidente è avvenuto alle 10.30, pochi istanti dopo la fine della celebrazione: la vettura, una Lancia Musa è arrivata lungo la discesa di via Torrione falciando diversi pedoni. Il corteo si stava spostando da piazza Eroi ottobrini a piazza Plebiscito. Il morto, Gabriele M., aveva 81 anni ed è un ex carabiniere. La macchina ha prima urtato un'auto in sosta e poi ha investito la folla. Oltre alla persona deceduta, due donne sono state traportate in ospedale.