Le immagini (inedite) della cattura di Messina Denaro su Rai Tre

Roma - "La cattura, caccia a Matteo Messina Denaro", è il titolo del documentario mandato in onda stasera dai Rai Tre dove per la prima volta sono state mostrate le vere e inedite immagini della cattura di Matteo Messina Denaro il 16 gennaio 2023 a Palermo.

Il documentario mostra come Messina Denaro, dopo aver fatto il tampone antiCovid alla clinica La Maddalena di Palermo, non sia entrato in ospedale, come sapevamo sino ad oggi, ma sia tornato in auto dove ad attenderlo c'era il suo autista. E lì il boss di Cosa Nostra è stato catturato dalla Aliquota Territoriale dei carabinieri che aveva cinturato il quartiere. I carabinieri sapevano che il boss sarebbe arrivato la mattina del 16 gennaio in ospedale per un ciclo di chemioterapia, ma non avevano una sua foto identificativa recente. Dopo averlo invano cercato al settimo piano dell'ospedale, nel reparto oncologico, hanno scoperto che il ricercato si trovava in realtà al piano zero, dove aveva fatto un tampone, ed era subito tornato in auto, dove ad attenderlo c'era il suo autista e fiancheggiatore.

Forse Messina Denaro si era accorto di essere caduto in trappola. E' stata l'Aliquota Territoriale a identificarlo in auto, in una strada limitrofa alla clinica. Due carabinieri hanno affiacanto l'Alfa e hanno fatto scendere i due occupanti. Messina Denaro ha subito ammesso la propria identità. E' la prima volta che la cattura viene descritta nei dettagli inediti. Messina Denaro è stato preso in auto, nei dintorni dell'ospedale, dove si era rifugiato forse dopo aver notato qualche movimento sospetto che lo aveva indotto a intuire che i carabinieri erano ormai sulle sue tracce.