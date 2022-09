Lite sul balcone, moglie e marito volano giù per 4 metri

Palermo - Marito e moglie sono caduti giù da un balcone stanotte in via Giulio Verne, a Palermo: lei di 35 anni, lui di 41 sono finiti entrambi per strada dopo un volo di circa quattro metri. I due sono stati trasportati dall'ambulanza del 118 in ospedale: la donna al Civico, l’uomo al trauma center di Villa Sofia. Non sarebbero in pericolo di vita, ma sono rimasti gravemente feriti.

Nel corso dei soccorsi i sanitari sarebbero stati aggrediti. La vicenda non è ancora del tutto chiara e i carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire quanto accaduto. Forse la caduta è avvenuta nel corso della lite. Dalle testimonianze raccolte dai militari, pare che la coppia stesse litigando quando uno dei due ha cercato di spingere l’altro e, mentre cadeva, si è afferrato l’altro facendolo precipitare con lui.