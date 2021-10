Lucrezia uccisa senza un perchè dal fratello Giovanni

Catania - Lucrezia Di Prima uccisa dal fratello senza un perché. È un giallo risolto finora solo a metà quello della morte della 37enne. Un omicidio confessato dal fratello Giovanni Francesco di 22 anni. La scomparsa della donna era stata denuncia ieri pomeriggio, poi il ritrovamento del corpo e la confessione del giovane.

L’omicidio di Lucrezia Di Prima è avvenuto nel Catanese, tra San Giovanni La Punta, dove i due fratelli abitavano assieme ai genitori, e le campagne di Nicolosi, sull’Etna, dove è stato trovato il corpo della donna. Il fratello reo confesso ora è in carcere in attesa della convalida del fermo. Non sono chiare la cause della morte ma sembra che sulla giovane donna siano state trovate ferite da arma da taglio: tuttavia l’arma del delitto non è ancora stata ritrovata.

È stato il giovane a dire dove si trovava il corpo della sorella. Ai carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta, che lo hanno sentito per diverse ore perché non convinti delle sue affermazioni e per alcune incongruenze nei suoi racconti, ha confessato. Si è autoaccusato del delitto, commesso con violenza al culmine, probabilmente, di un raptus.

Giovanni era il classico “bravo ragazzo”. Diplomato all'istituto industriale del paese, cittadino “del mondo” grazie ad una esperienza Erasmus in Francia, appassionato della cultura giapponese e amante della palestra. Da alcuni mesi, però, il 22enne si era chiuso in se stesso. Era diventato introverso e non usciva più da casa. Si era allontanato anche dagli amici. La sua passione per la cultura giapponese lo aveva portato alla scoperta dei cosiddetti “hikikomori”, parola che letteralmente significa “stare in disparte”, e che viene utilizzata in gergo per riferirsi a chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi (da alcuni mesi fino a diversi anni), rinchiudendosi nella propria abitazione, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri genitori.