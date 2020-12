Madre muore di cancro, i figli si suicidano: i corpi trovati dopo un mese

Firenze - La madre pensionata morta per un tumore, i figli, un maschio e una femmina adulti, che si suicidano imbottendosi di farmaci e colpendosi con coltellate, non è chiaro se addirittura l’un l’altro. E' l'atroce ricostruzione dei carabinieri sul caso dei tre cadaveri trovati ieri in una casa di Figline Valdarno. Le vittime sono Luigia Teresa Etteri, 77 anni, e i figli Massimo, di 51, e Francesca, 46. Dall'alloggio proveniva un cattivo odore che ha convinto una vicina ad avvisare le autorità, quindi la drammatica scoperta. I decessi risalgono a circa un mese e mezzo fa.

La famiglia, italiana, abitava nella cittadina toscana da meno di due anni, dopo esser rientrata dal Venezuela. Gli abitanti non avevano quindi una conoscenza approfondita dei tre. Educati, riservati e gentili: così li dipingono i vicini di casa, che li ricordano sempre insieme, nelle uscite lungo il corso principale. Il marito dell’anziana, padre dei due figli, era già morto da qualche tempo, in Sudamerica. Si escludono violenze da parte di estranei, le salme sono state portate all'istituto di medicina legale per l'autopsia.