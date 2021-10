Maltempo, a Siracusa in canoa

Siracusa - Non si è ancora normalizzata la situazione a Siracusa dopo il passaggio del ciclone 'Apollo' che ha fatto tanti danni nel territorio. Nel capoluogo ancora ci sono strade allagate ed intransitabili, soprattutto in periferia. Ancora gravi disagi per i residenti di Fanusa, in via Amerigo Vespucci le famiglie hanno dovuto utilizzare imbarcazioni di fortuna per uscire di casa. Gli abitanti hanno chiesto l'intervento della Protezione civile e dei vigili del fuoco per liberare le strade dall'acqua.