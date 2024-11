Margaret, il medico torna su Instagram. E le pazienti lo difendono: “Sei un ottimo dottore”

Roma - “Un grande abbraccio, sei un ottimo dottore, e lo sarai sempre! Ti abbraccio di cuore”. Il ritorno di Marco Antonio Procopio su Instagram è un successo. Il medico, sotto indagine per la morte di Margaret Spada, subito dopo la tragedia aveva cercato di cancellare ogni traccia della sua attività dai social e si era chiuso nel silenzio più profondo. Poi ieri è arrivato il grande colpo di scena, con un messaggio criptico, preso d’assalto dai fan del dottore, tantissime donne e ragazze che lo invitano a non mollare: “Chi vi conosce sa…Vi vogliamo bene”.

Un grande punto nero, su sfondo bianco. Procopio in questa maniera ha voluto commentare le polemiche e le accuse che lo riguardano. La prima, la più grave, è quella di aver in qualche modo causato il decesso di Margaret Spada, che si era recata nel suo studio di via Cesare Pavese per una rinoplastica ma è morta in seguito alla somministrazione dell’anestesia. Poi ci sono gli appunti delle autorità sanitarie, secondo cui l’ambulatorio non aveva le necessarie autorizzazioni per effettuare interventi del genere.

Di fronte alle contestazioni sono in tanti a prendere le parti del medico: “Chi non li conosce di persona non può parlare - scrive Gianna - sono persone di una umanità infinita e vi posso dire che il loro lavoro lo fanno per passione e non per soldi come tanti pensano. Hanno fatto del bene a tante persone e senza soldi”. Dello stesso tenore il messaggio di Giorgio: “Sempre con voi, siete delle grandi persone”. Mentre Marzia esalta il curriculum universitario del medico, laureatosi in Romania, dopo aver fallito il test d’accesso alla facoltà di medicina del Gemelli: “La laurea in Romania come tutti dite non c’entra proprio niente visto che lì ci sono le migliori università che mentre studi ti fanno anche praticare cose che in Italia ci sogniamo, anzi ricordatevi che è proprio l’italia che va avanti di raccomandazioni”. Tra i commenti c’è anche chi prova a sollevare dubbi come Aurora: “Ma come fate a stimare un “dottore” che ha lavorato fino ad oggi in quel modo?”. Mentre un altro utente è netto: “Operate in un appartamento, siete da galera”. Sotto le critiche, immediate sono le repliche delle estimatrici: “Non ha lavorato fino ad oggi in quel modo il problema sono le informazioni che vengono date errate, è quello il problema perché sono dei dottori professionali scrupolosi e precisi in ciò che fanno e come esercitano”. Mentre Marzia tira in ballo il fatalismo: “Rispetto assolutamente il dolore per la perdita di questa ragazza ma può capitare ovunque, quanti sono morti dentro gli ospedali? Ti lasciano giorni e giorni su una barella in un pronto soccorso e in questi casi però le nostre televisioni non ne parlano”.

Tra le fan di Procopio, che hanno inondato di cuori la bacheca del medico, molti si definiscono garantisti. Come Silvia, che punta il dito contro i media: “Giornalisti terroristi. Sicuramente abbiamo tutti il cuore spezzato per la perdita di una giovane ragazza e su questo non ci sono dubbi. Ma ho un cuore per capire anche la tristezza che si portano dentro questi dottori che in primis sono essere umani come noi. Io non sto giustificando il quanto accaduto ma almeno abbiate la decenza di non commentare qui sotto”.