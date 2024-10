Marica riabbraccia mamma: "Percorso spirituale con Khadir non è finito"

Lecce - Ha vinto la paura dell'aereo Maria Concetta, mamma di Marica, pur di riabbracciare la figlia 36enne, preda delle suggestioni mistiche del santone Khadir a Miggiano, nel leccese. Con lei il figlio Gianluca, mentre papà Silvio è rimasto a Sampieri di Scicli perchè impossibilitato.

Madre e figlia ieri si sono riabbracciate dopo 14 mesi e hanno dormito insieme in albergo. Un gesto di distensione che Marica ha voluto concedere alla sua famiglia annunciando però che il suo percorso spirituale con Khadir, già destinatario in passato di un assegno di assistenza sociale, non è terminato. Alla madre che ha ribadito come Maria sia deperita e dimagrita, quest'ultima ha ribattuto che il suo spirito è invece florido e coltivato.

La ragazza mostra ancora i segni del plagio e della sottomissione al suo leader spirituale. Ma apre una porticina alla speranza: "Tornerò a casa a Scicli quandro avrò terminato il mio percorso di fede". Il servizio de La Vita in Diretta.