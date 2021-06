Matrimonio napulitano a Catania VIDEO

Catania – Balli di gruppo con cantanti locali, brindisi e abbracci tra decine di ospiti alle nozze stile “Castello delle cerimonie” esibite in Rete dalla band musicale, sgranate dalla redazione. La zona gialla e le sue regole sono davvero già un ricordo e la celebrazione, tenuta in questi giorni in una residenza privata al chiuso, nel catanese – ricorda, per fasto ed esuberanza, quelle del reality tv partenopeo in onda su Discovery Chanel.